Sayıştay CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın usulsüz işlemlerini tespit etti! Sözleşmesiz 160 personel!

Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın usulsüz işlemleri tespit edildi.
HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEYE DAYANMADAN 160 PERSONEL ALINMIŞ
Sayıştay raporunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden birinde personel olan 160 kişinin herhangi bir sözleşme, protokol, ihale olmadan ve belediye bütçesinden herhangi bir gider yapılmadan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalıştırıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.
156 BELEDİYE ŞİRKET PERSONELİNİN MALİYETİ 13 MİLYON TL
Sayıştay raporunda; 2020 yılı toplam maliyeti yaklaşık 13 milyon TL olan 156 belediye şirket personelinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görevlendirildiği bildirildi.