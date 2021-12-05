Milli Muharip Uçak'ta yerli motor çalışması! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, temel eğitim uçağı Hürkuş'un Azerbaycan'da yaptığı uçuşlara ilişkin, "Hürkuş Azerbaycan'dan kesinlikle ilgi görüyor. Orada da inşallah önemli gelişmeleri yakında göreceğiz." dedi.
Demir, Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21 kapsamında basın mensupları ile bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemi tedarikine yönelik çalışmalarına ilişkin soru üzerine Demir, S-400'de 2 sistem için masaya oturulduğunu, ikinci sistemin belirli alanlarda iş birliğini içerdiğini ve bu yönde somut gelişmeler de olduğunu söyledi. Patriot konusunda herhangi bir gelişme olmadığını bildiren Demir, SAMP-T için tanımlama çalışmasının bittiğini, salgının da etkisiyle 3 ülkeli bu planın çok hızlı ilerlemediğini dile getirdi. Demir, "Birkaç detay imzamız var, sonrasında oturup daha önceki konuştuğumuz çerçevede planlayacağız." diye konuştu.
Demir, Birleşik Arap Emirlikleri ile savunma sanayisinde yeni iş birliklerinin söz konusu olup olmayacağı sorusuna karşılık, bu alandaki ihracata bakıldığında kriz döneminde dahi belirli işlerin devam ettiğini gösteren rakamlar bulunduğunu ifade etti. Savunma sanayisinin potansiyel bir alan olduğuna değinen Demir, "Türkiye'nin geldiği konum ve seviyenin onların ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin çok sıcak olmadığı dönemde bile bir temas vardı, normale girdiğinde bu temasın daha ileri seviyede olacağını ve önemli ölçüde ihracat imkanları olacağını belirtmek isterim. Daha çok erken aşamalardayız ama gelişmeler oldukça bunları göreceğiz." dedi.
Ukrayna'ya insansız hava aracı (İHA) satışının bir süreç olduğunu ve en başından konuşulan projenin üretim ve yatırımı da kapsayacak şekilde partiler halinde devam ettiğini anlatan Demir, gelişmelerin Rusya'nın değerlendirmeleriyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Demir, "Daha önceki anlaşmaların gereği olarak orada belirli üretimleri de içeren bir kavram var. Onun devamı, yoksa gerginlik var, Türkiye bu gerginlik üzerine İHA/SİHA gönderiyor gibi bir anlayış olmasın." ifadelerini kullandı.
Demir, yangın söndürme uçaklarının kiralanması ve kalıcı filo kurulması çalışmalarının Başkanlık üzerinden yürütüldüğünü, tedarik edilmesi planlanan helikopterle ilgi rakamların da gözden geçirildiğini anlattı.
HÜRKUŞ, AZERBAYCAN YOLUNDA
İsmail Demir, Türkiye'nin katmanlı hava savunması oluşturma çalışmalarının 1-2 kilometreden başlayıp 200 kilometreye kadar gittiğini, çok yönlü teknolojilere yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti.
Rusya ile görüşmelerde Milli Muharip Uçak da dahil birçok iş birliği konusunu değerlendirdiklerini dile getiren Demir, 2023'te hangardan çıkacak uçakla ilgili seçilen sistemlerin zamanla değiştirilmesi, geliştirilmesi, yenilenmesi ve yerlileştirilmesi süreci olacağını ifade etti. Yerlileştirilecek sistemlerle ilgili Rusya tarafıyla görüşmeler olabileceğini aktaran Demir, "Bu başlıklardan birisi, çok fazla detay yok şu anda." dedi.
Demir, Siper Hava Savunma Sistemi'nin ilk aşamada Hisar O+ hava savunma sisteminde daha iyi olacağını, nihai Siper'in ise çok daha iyi olacağını, adım adım S-400 veya daha ileri bir sisteme doğru gidileceğini bildirdi.
TCG Anadolu gemisinin 2022'nin erken zamanlarında hizmete girmesi için çalıştıklarının ifade eden Demir, "Geminin bazı detay donanımlarının hizmet sırasında yapılması mümkün diye düşündük. Onun için biraz daha erken olabilir mi diye bastırıyoruz. Gemiye İHA/SİHA konuşlanmasıyla ilgili proje de bir yandan devam ediyor. Gemimizi orijinal dizaynında olduğu gibi ilk önce hizmete verip, Bayraktar TB3'ün çalışmalarını olgunlaştırıp hazır olduğunda tekrar bir fırsatta gemiye entegre etmekle ilgili bir planımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Hürkuş'un Azerbaycan'a ihracatına yönelik soruya İsmail Demir, "Hürkuş Azerbaycan'dan kesinlikle ilgi görüyor. Orada da inşallah önemli gelişmeleri yakında göreceğiz." yanıtını verdi.