Milli Muharip Uçak'ta yerli motor çalışması! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu

Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemi tedarikine yönelik çalışmalarına ilişkin soru üzerine Demir, S-400'de 2 sistem için masaya oturulduğunu, ikinci sistemin belirli alanlarda iş birliğini içerdiğini ve bu yönde somut gelişmeler de olduğunu söyledi. Patriot konusunda herhangi bir gelişme olmadığını bildiren Demir, SAMP-T için tanımlama çalışmasının bittiğini, salgının da etkisiyle 3 ülkeli bu planın çok hızlı ilerlemediğini dile getirdi. Demir, "Birkaç detay imzamız var, sonrasında oturup daha önceki konuştuğumuz çerçevede planlayacağız." diye konuştu.

Demir, Birleşik Arap Emirlikleri ile savunma sanayisinde yeni iş birliklerinin söz konusu olup olmayacağı sorusuna karşılık, bu alandaki ihracata bakıldığında kriz döneminde dahi belirli işlerin devam ettiğini gösteren rakamlar bulunduğunu ifade etti. Savunma sanayisinin potansiyel bir alan olduğuna değinen Demir, "Türkiye'nin geldiği konum ve seviyenin onların ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin çok sıcak olmadığı dönemde bile bir temas vardı, normale girdiğinde bu temasın daha ileri seviyede olacağını ve önemli ölçüde ihracat imkanları olacağını belirtmek isterim. Daha çok erken aşamalardayız ama gelişmeler oldukça bunları göreceğiz." dedi.

Ukrayna'ya insansız hava aracı (İHA) satışının bir süreç olduğunu ve en başından konuşulan projenin üretim ve yatırımı da kapsayacak şekilde partiler halinde devam ettiğini anlatan Demir, gelişmelerin Rusya'nın değerlendirmeleriyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Demir, "Daha önceki anlaşmaların gereği olarak orada belirli üretimleri de içeren bir kavram var. Onun devamı, yoksa gerginlik var, Türkiye bu gerginlik üzerine İHA/SİHA gönderiyor gibi bir anlayış olmasın." ifadelerini kullandı.

Demir, yangın söndürme uçaklarının kiralanması ve kalıcı filo kurulması çalışmalarının Başkanlık üzerinden yürütüldüğünü, tedarik edilmesi planlanan helikopterle ilgi rakamların da gözden geçirildiğini anlattı.