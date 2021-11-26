Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 'Global Power 2021 Askeri Güç Sıralaması'na Türkiye damgası
Dünya çapında askeri hareketlilik her geçen gün artarken, ülkelerin savunma yatırımları da fazlalaşıyor. Global Power tarafından her sene yayınlanan "Askeri Güç Sıralaması"nın 2021 listesi de belli oldu. Ege'de ve Mavi Vatan'da sürerken Türkiye deniz gücünde fırkateyn sayısıyla ilk 3'e girdi. Denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldı. Hava gücü verilerine göre ise saldırı helikopteri sıralamasında Türkiye adeta düşman çatlattı! Peki Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? Hangi ülkenin hava, kara ve deniz gücü diğer ülkelere fark atıyor? İşte hava, kara ve deniz güçleri verileri ile dünyanın en güçlü orduları...
26.11.2021 12:18
- Son Güncelleme: 26.11.2021 12:18
Son dakika haberi... Global Power'ın her yıl yayınladığı ülkelerin askeri güç raporu 2021 için de belli oldu. Raporda ülkelerin kara, deniz ve hava güçleri kalem kalem yazılırken, savunma bütçelerinden, ülke nüfusuna, var olan askeri personelden tüm askeri varlıklarına kadar ortaya konuyor.
SALDIRI HELİKOPTERLERİNDE ÜST SIRADA
Toplam nüfusun 82 milyon 17 bin 514 olarak alındığı raporda Türkiye'nin 1 milyon 406 bin 994 kişinin her yıl askerlik yaşına ulaştığı belirtildi. Yıllık askerlik yaşında 139 ülke içinde 15. sırada olan Türkiye'de mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832 kişi olarak açıklandı.