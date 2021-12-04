AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Açık Lise sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem sınavları bugün itibariyle başladı. MEB tarafından yapılan açıklama sonrası online olarak gerçekleştirilen sınavlar 10 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek. Sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Sınav en son 10 Aralık'ta uygulanacak. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.