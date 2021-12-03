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    • 03.12.2021 17:27
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    Tunceli'de teröre bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi 1 asker şehit oldu

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

    DHA
    Tunceli’de teröre bir darbe daha!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.


    3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 kahraman jandarmamız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

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