Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi MKE Mühimmat Fabrikası'nda: Gururla izliyoruz

"Parasını verdiğimiz halde alamadığımız silahları hatırlayın. Şimdi de parasını versek dahi birçok malzemeyi alamıyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde ambargo telaffuz edilmese dahi örtülü bir şekilde bizim bunları almamız engelleniyor. Dolayısıyla bunlara 'yeter' diyen bu millet Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışarak bu engelleri aştı, bundan sonra da aşacak. Savunma sanayinde millilik ve yerlilik oranı yüzde 80'lere dayandı. Yeter mi? Yetmez. Bundan sonraki çalışmalar çok daha çetin geçecek. Tek yürek, tek yumruk olarak çok daha fazla çalışarak önümüzdeki teknoloji bariyerlerini aşacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. MKE'nin dönüşümünün ortaya çıkardığı bir fırsat bu. Bu imkanı değerlendirecek ve TSK'nın ihtiyaçlarını karşılayacağız."