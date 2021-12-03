Dışişleri’nden Hatay ve Kavala tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Şam rejimine bağlı Halk Meclisi'nin "Hatay'ı almak için herşeyi yapacağız" şeklindeki küstah sözlerine tepki gösterdi.
Açıklamada, "Türkiye, her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir" denildi. Bakanlık, Osman Kavala ile ilgili de Avrupa Konseyi'ne "Yargı sürecine saygılı olun" dedi.
Açıklamada, "Türkiye, her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir" denildi. Bakanlık, Osman Kavala ile ilgili de Avrupa Konseyi'ne "Yargı sürecine saygılı olun" dedi.