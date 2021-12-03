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    Dışişleri'nden Hatay ve Kavala tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı, Şam rejimine bağlı Halk Meclisi'nin "Hatay'ı almak için herşeyi yapacağız" şeklindeki küstah sözlerine tepki gösterdi. İşte detaylar...

    Dışişleri’nden Hatay ve Kavala tepkisi
    Dışişleri Bakanlığı, Şam rejimine bağlı Halk Meclisi'nin "Hatay'ı almak için herşeyi yapacağız" şeklindeki küstah sözlerine tepki gösterdi.

    Açıklamada, "Türkiye, her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir" denildi. Bakanlık, Osman Kavala ile ilgili de Avrupa Konseyi'ne "Yargı sürecine saygılı olun" dedi.
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