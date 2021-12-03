2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gündemde yoğun bir şekilde AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci 27-28 Kasım'da yüzyüze sınava katıldı ve sonrasında sonuçları merakla beklemeye başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuç sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? AÖF güz dönemi sınav sonuçları nereden öğrenilebiliyor? Ders geçme notu kaç?
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz yayınlanmadı ve tarih verilmedi. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.
Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.
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AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti