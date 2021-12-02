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    Küresel paniğin yeni adı, Omicron varyantıydı! Ekonomistlerin açıklamalarıysa paniği iyice artırdı

    Küresel paniğin yeni adı, Omicron varyantıydı! COVİD-19’un 50 kez mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan yeni varyant, Güney Afrika’dan başlayarak kısa sürede dünyaya yayıldı. Ülkeler sıkı tedbirler aldı. Ekonomistlerin açıklamalarıysa paniği iyice artırdı!

    Omicron ekonomi

    Küresel paniğin yeni adı, Omicron varyantıydı! COVİD-19'un 50 kez mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan yeni varyant, Güney Afrika'dan başlayarak kısa sürede dünyaya yayıldı. Ülkeler sıkı tedbirler aldı. Ekonomistlerin açıklamalarıysa paniği iyice artırdı! Goldman Sachs ekonomistleri yeni varyantın ekonomiyi olumsuz etkileneceğini açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell de Omicron'un ekonomiyi tehdit ettiğini vurguladı.

    TÜRKİYE'DE RASTLANMADI
    Sağlık Bakanı Koca, "Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Süreç hassasiyetle izlenmektedir" dedi.

    BIONTECH CEO'su Uğur Şahin, geliştirdiği aşının Omicron'a karşı koruduğunu söyledi.
    İNGİLTERE'DE dün 6 yeni Omicron vakası tespit edildi.
    YUNANİSTAN'DA aşı olmayan 60 yaş ve üstü kişiler her ay 100 euro ceza ödeyecek.

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    Haberler Güncel Küresel paniğin yeni adı, Omicron varyantıydı! Ekonomistlerin açıklamalarıysa paniği iyice artırdı
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