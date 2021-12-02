Dışişleri Bakanlığından 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki: Deniz yetki alanlarımızda izinsiz faaliyetlere izin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama izni vermesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek, tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil – Katar Petrolleri Ortaklığı'na doğalgaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz'de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir.

Sözkonusu ruhsat sahasının bir bölümü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Öte yandan bu tek taraflı adım, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını da görmezden gelmektedir.

ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC'nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir.