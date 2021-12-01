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    Koronavirüste son durum! 1 Aralık 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.


    SALGININ SONUNUN ZAYIF VARYANTLARLA GELECEĞİNİ UNUTMAYIN
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Virüsler, gribe yol açan Influenza'daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın." dedi.

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                Haberler Güncel Koronavirüste son durum! 1 Aralık 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
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