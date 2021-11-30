Son dakika: İstanbul uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul uçak seferleri ne zaman başlayacak?

İstanbul'daki lodos dünden itibaren etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava ve kara ulaşımında da çeşitli olumsuzluklar yaşanıyor. Türk Hava Yolları (THY) tarafından son dakika açıklamasıyla birlikte İstanbul'daki uçuşlarla ilgili detaylar netleşti. Peki, İstanbul uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
İSTANBUL UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?
İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar uçuşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezi ya da web sitesi aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" dedi.