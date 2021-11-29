HAVA DURUMU | Kar geliyor! Meteoroloji'den 17 il için turuncu 35 ilde ise sarı kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı?
Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesi ile birlikte "Kar ne zaman yağacak?", "İstanbul'a kar yağacak mı?" "Hava nasıl olacak?" sorularının cevapları en çok araştırılanlar arasındayer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tam 52 il için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. 17 il için turuncu 35 ilde ise sarı kodla vatandaşları uyaran Meteoroloji günlük hava durumu tahmin raporuna göre bugün yurt geneli şiddetli rüzgarın etkisi altında olacak. Öte yandan yoğun kar yağışı olan bazı illerde köy yolları kapandı. Çarşamba günü ise yurdun büyük kısmında kar yağışı etkili olacak. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba günü ise yurdun büyük kısmında kar yağışı etkili olacak.
Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BAZI KÖY YOLLARI KAPANDI
Doğu'da pazar günü başlayan kar yağışı bazı illerde köy yollarında ulaşımı kapattı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.