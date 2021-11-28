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    • 28.11.2021 23:04
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    • 28.11.2021 23:43
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    Son dakika: CHP'de yeni bir Canan Kaftancıoğlu krizi! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan canlı yayında bomba sözler: Rahatsız oluyorum!

    Ana muhalefet partisi CHP'de yeni bir Kaftancıoğlu krizi kapıda. Katıldığı bir televziyon programında Canan Kaftancıoğlu hakkında bomba açıklamalarda bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kaftancıoğlu ile ideolojik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." dedi.

    CHP’de yeni bir Kaftancıoğlu krizi: Rahatsız oluyorum!

    Irkçı söylemleri ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiren Özcan, "Kaftancıoğlu ile ideolojik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." dedi.

    Özcan, sözlerinin devamında "Ermeni soykırımı ile ilgili söylemleri beni çok rahatsız etmişti." ifadelerini kullandı.

    KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?
    Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915"

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    CHP’de yeni bir Kaftancıoğlu krizi: Rahatsız oluyorum!
    Haberler Güncel Son dakika: CHP'de yeni bir Canan Kaftancıoğlu krizi! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan canlı yayında bomba sözler: Rahatsız oluyorum!
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