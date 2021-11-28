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    • Güncel
    • 28.11.2021 22:41
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    • 28.11.2021 22:41
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Türkiye'ye döndü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

    Başkan Erdoğan Türkiye’ye döndü!

    Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK" saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

    Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Türkiye'ye döndü!
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