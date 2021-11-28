Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.11.2021 15:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2021 15:03
    ABONE OL

    Muğla Bodrum'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı olayda Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. 2 olayda kurtarılarak karaya çıkarılan 26 düzensiz göçmen, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Bodrum’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Edinilen bilgiye göre, Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.

    Yunanistan unsurlarınca can sallarına bindirilip Türk karasularına geri itilen 8 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Diğer olayda ise Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, hareketli lastik bot tespit etti.

    Durdurulan bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı. 2 olayda kurtarılarak karaya çıkarılan 26 düzensiz göçmen, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 11’leri belli oldu
    Haberler Güncel Muğla Bodrum'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
        SON DAKİKA