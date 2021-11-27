Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Van'ın Muradiye ilçesinde deprem meydana geldi AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER

Depremin saati 06.59 olarak belirtilirken derinliği 9.13 km olarak kaydedildi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.11.27 06:59:29 38.9757 43.5907 2.1 -.- 4.2 4.2 UNSELI-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.11.27 06:49:24 39.6625 28.4093 9.0 -.- 1.5 -.- BEYCE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2021.11.27 06:48:24 39.5128 39.9677 5.0 -.- 1.5 -.- GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2021.11.27 06:42:33 38.9893 43.6445 3.8 -.- 2.2 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.11.27 06:07:46 37.2390 35.8012 27.5 -.- 1.6 -.- CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2021.11.27 04:49:42 35.5535 25.3853 10.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.27 03:44:47 37.9188 27.0895 7.7 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.27 03:42:46 36.2293 28.7907 2.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.27 03:33:13 39.6903 28.4240 6.8 -.- 2.3 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2021.11.27 03:29:51 37.1735 28.6753 12.4 -.- 2.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2021.11.27 03:18:42 36.8975 28.1718 57.7 -.- 1.5 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.11.27 01:46:16 39.1300 24.2700 7.8 -.- 3.7 3.7 EGE DENIZI İlksel

2021.11.26 23:11:47 40.7073 36.8382 6.3 -.- 2.2 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2021.11.26 22:39:04 35.2902 25.2943 5.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.26 20:19:44 34.2870 25.5323 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.26 19:40:26 40.8232 32.7642 6.9 -.- 1.7 -.- BAYINDIR-CERKES (CANKIRI) İlksel

2021.11.26 19:11:13 37.0832 35.5348 18.4 -.- 1.8 -.- YARIMCA-SARICAM (ADANA) İlksel

2021.11.26 18:29:03 34.4528 25.5077 6.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel