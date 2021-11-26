İstanbul Üniversitesi AUZEF AKSİS vize sınav sonuçları sorgulama! AUZEF sınav sonuçları açıklandı!

AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.''