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    • 27.11.2021 15:43
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    • 27.11.2021 15:43
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    İstanbul Üniversitesi AUZEF AKSİS vize sınav sonuçları sorgulama! AUZEF sınav sonuçları açıklandı!

    AUZEF sınav sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu. AUZEF sınavları 13-14 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir? AUZEF vize sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AUZEF sınav sonuçları açıklandı!

    AUZEF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyordu. Konu hakkında üniversiteden önemli bir son dakika açıklaması yapıldı ve sonuçların açıklandığı bildirildi. Peki AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir? AUZEF vize sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim? İşte haberin detayı

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını http://esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

    AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

    Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 18 - 19 Aralık 2021
    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 22 - 23 Ocak 2022

        AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.

        AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        ''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.''
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        Haberler Güncel İstanbul Üniversitesi AUZEF AKSİS vize sınav sonuçları sorgulama! AUZEF sınav sonuçları açıklandı!
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