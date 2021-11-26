İstanbul Üniversitesi AUZEF AKSİS vize sınav sonuçları sorgulama! AUZEF sınav sonuçları açıklandı!

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyordu. Konu hakkında üniversiteden önemli bir son dakika açıklaması yapıldı ve sonuçların açıklandığı bildirildi. Peki AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir? AUZEF vize sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim? İşte haberin detayı
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını http://esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 18 - 19 Aralık 2021
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 22 - 23 Ocak 2022