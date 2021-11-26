Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? Son durum...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyordu ve son bilgilere göre açık cezaevi izinleri hakkında karar verildi. Peki izinler 30 Kasım'da mı sona erecek yoksa uzatılacak mı? İşte tüm bilgiler...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Açık cezaevi izinlerinin daha önce 30 Kasım tarihinde biteceği açıklanmıştı. Mecliste kabul edilen 5. Yargı paketinde yer alan yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. 30 Kasım'da sona erecek COVID-19 izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.
TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.
Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.