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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? Son durum...

    Vatandaşlar gündemde Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle bir çok defa ertelenen izinler en son 30 Kasım tarihinde sona erecekti. Peki konunun 5. Yargı Paketi’ne eklenmesi ile açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? Hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili son dakika açıklamalar geldi mi? Açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyordu ve son bilgilere göre açık cezaevi izinleri hakkında karar verildi. Peki izinler 30 Kasım'da mı sona erecek yoksa uzatılacak mı? İşte tüm bilgiler...

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Açık cezaevi izinlerinin daha önce 30 Kasım tarihinde biteceği açıklanmıştı. Mecliste kabul edilen 5. Yargı paketinde yer alan yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. 30 Kasım'da sona erecek COVID-19 izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.

    TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

    Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

        Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce, koronavirüs izninden dönecek mahkumlar için yol haritasını da hazırladı. Kalan cezalarını çekmek için salgın izninden dönecek mahkumlar koronavirüs aşısı yaptıracaklar. Cezaevine girmeden 48 saat önce de PCR testi yaptıracaklar. Cezaevine HES kodu ile girecekler.

        Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin, aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığı'nın aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları.
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