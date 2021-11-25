Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı





Koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 24 bin 467 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 222 kişi hayatını kaybetti.



SALGINLA MÜCADELENİN ŞARTLARINA UYUN!

Günlük vaka tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır" dedi.