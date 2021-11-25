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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 222 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 639 kişi sağlığına kavuştu.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 24 bin 467 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 222 kişi hayatını kaybetti.

    SALGINLA MÜCADELENİN ŞARTLARINA UYUN!
    Günlük vaka tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır" dedi.

    24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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