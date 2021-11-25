İstanbul'da dün akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosuna binen bir şahıs elinde bıçakla Senanur Damgacı ve annesine tehditler savurdu. Saldırganın bu eylemi neden gerçekleştirdiği bilinmezken olay Türkiye'nin kısa sürede gündemine oturdu. Polis ekipleri saldırganın eşgalini belirleyerek kameralardan takibe aldı. Yakalanan saldırgan gözaltına alınırken mağdur Senanur Damgacı ile gazetecilere konuştu. Peki; Senanur Damgacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Senanur Damgacı ne iş yapıyor, mesleği ne? Saldırgan tutuklandı mı? Metroda bıçaklı saldırı olayı nedir?
SENANUR DAMGACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kadıköy - Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu Senanur Damgacı açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk yaparken böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki kadın, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.
''GELSENE DIŞARI''
Saat 19.00 sularında metro istasyonda durunca aracın içindeki adam elindeki bıçakla, kim olduğu veya yakınlığı henüz bilinmeyen bir kadına küfür edip hakaretler yağdırdı. Yolcuların korkulu bakışları arasında genç kadını sürekli tehdit ederek dışarı çağıran adam önce aracın içinden çıkıp, kısa bir zaman sonra geri geldi. Tehdit ve hakaretler altında soğukkanlılığını korumaya çalışan kadın yolcu, öfkeli adamdan bıçağı bırakmasını isteyip, sakinleştirmeye çalışarak kadın cinayetlerine bir yenisinin eklenmesinin önüne geçmiş oldu.
YENİ BİR CİNAYETİNİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Elindeki bıçağı bir süre yolcuların içinde tehdit edici boyutta sallayan adam karşısında, etrafta bulunanlardan bazıları araçtan dışarı çıkmayı tercih ederken bazıları da korkudan ne yapacağını şaşırıp, hiçbir şey olmamış gibi davranarak sakin adımlarla oldukları yerden uzaklaşmaya çalıştı.
20 SUÇ KAYDI VARMIŞ!
Metroda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım'da Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkeğin bir kadını bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğunun görüldüğü belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalamak için detaylı bir çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.