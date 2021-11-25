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    • 25.11.2021 11:16
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    Nihat Gören kimdir? PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören öldürüldü mü?

    Son dakika habere göre; MİT, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Kandil’de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Etkiszi halke getirilen teröristler arasında PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Nihat Gören hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Nihat Gören kimdir? PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören öldürüldü mü? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Nihat Gören kimdir? PKK’nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören öldürüldü mü?

    Son dakika haberi... Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.

    MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi.

    Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.

    Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel Nihat Gören kimdir? PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören öldürüldü mü?
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