CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine tehdit etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir türlü tehdit dilinden vaz geçmedi. Daha önce öğretmenleri, bürokratları, Merkez Bankası Başkanı'nı, muhtarları tehdit eden CHP lideri, kurmaylarıyla dün yaptığı toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ı hedef seçti. "Seni seçime zorlamak için ve seçim yaptırmak için elimden ne geliyorsa hepsini yapacağım" dedi. Büyük tepki çekti.
SOKAK ÇAĞRISI YAPANLAR TAKİPTE
Döviz kurundaki dalgalanma sonrası harekete geçen bazı sosyal medya hesapları devletin aleyhinde paylaşımlar yaparak vatandaşları sokağa dökmek istedi. Bazı kentlerde ellerine tencere tava alıp alanlar sokağa çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sokak çağrısı yapan 271 hesabı anında tespit etti. Bu hesaplar için yasal işlem başlatıldı.
SOKAK ÇAĞRISI YAPANLAR TAKİPTE
Döviz kurundaki dalgalanma sonrası harekete geçen bazı sosyal medya hesapları devletin aleyhinde paylaşımlar yaparak vatandaşları sokağa dökmek istedi. Bazı kentlerde ellerine tencere tava alıp alanlar sokağa çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sokak çağrısı yapan 271 hesabı anında tespit etti. Bu hesaplar için yasal işlem başlatıldı.