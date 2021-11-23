Son dakika: Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi

ski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti. Güneş'in ölüm haberinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, "Hasan Fehmi Güneş, Türk siyaset dünyasının önemli aktörlerinden birisiydi. En zor dönemde İçişleri Bakanlığı yaptı. Devletin saygınlığını temel ilke edindi" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

HASAN FEHMİ GÜNEŞ KİMDİR?

Hasan Fehmi Güneş 1934 yılında Adapazarı'nda doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Hasan Fehmi Güneş Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 – 12 Eylül 1980) görevlerini gerçekleştirdi.

XVIII. ve XXII. dönem CHP İstanbul Milletvekiliği ile İçişleri Bakanlığı da yapmış olan Hasan Fehmi Güneş 5 Ekim 1979 tarihinde hükûmetten istifa etti.

Hasan Fehmi Güneş 23 Kasım 2021'de hayatını kaybetti.