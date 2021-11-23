MEB 24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar, nereden yapılır? Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır?

FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen ve tüm toplumumuz gibi öğrencilerimizi de derinden etkileyen orman yangınları sonrasında harekete geçme kararı alan Millî Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.

Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.