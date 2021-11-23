MEB 24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar, nereden yapılır? Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır?

Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır? Sorusu yer alıyor. Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor, öğretmenlere hediye almanın yanı sıra şiirler okunuyor, mesajlar paylaşılıyor. Bu güne özel fidan bağışı yaparak en güzel hediyeyi vermek ve doğaya da katkıda bulunmak isteyenler 24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar, nereden yapılır? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasını düzenledi. İşte Öğretmenler Günü fidan bağışı ile ilgili bilgiler…
ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Millî Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem öğretmenlerimize hem de ülkemize anlamlı ve kalıcı bir hediye sunmak için "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası başlattı.
FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen ve tüm toplumumuz gibi öğrencilerimizi de derinden etkileyen orman yangınları sonrasında harekete geçme kararı alan Millî Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.
Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.