VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuç sorgulama ekranı! VGM bursu ne kadar, kaç TL?

Binlerce üniversite öğrencisinin yoğun bir şekilde araştırdığı VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ihtiyaç sahibi olan, şartları taşıyan öğrencilere karşılıksız burs veriyor ve eğitimlerine ekonomik destekte bulunuyor. Ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere farklı tutarlarda ödenen VGM bursu için başvurular da farklı tarihlerde alındı ve sona erince gözler sonuçlara çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuç sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak? VGM burs miktarı ne kadar? İşte detaylar…
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM yükseköğrenim burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Sonuçlar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU GELDİ!
31.10.2021 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü sıkça sorulan sayfasında yer alan; "Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?" sorunun cevabı şu şekilde verilmiş:
"Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir."