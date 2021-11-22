İBB bursu ne zaman yatacak? İBB bursu 1. taksit hangi tarihte ödenecek? 2021-2022 İBB bursu sonuç sorgulama ekranı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi şartları karşılayan ihtiyaç sahibi binlerce öğrenciye geri ödemesiz burs sağlıyor ve İBB burs başvurularının sona ermesinin ardından sonuçlar heyecanla beklenir oldu. İşte ayrıntılar...
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Ekim'de başlayan başvurular 22 Ekim'de sona ermişti. Burs sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyurulmadı.
Ancak son dakika gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir. Öte yandan geçtiğimiz yıl başvuru sonuçları 10 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor. Burs başvuru sonucunuzu sorgulamak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.
Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.