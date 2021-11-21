SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6-12 Kasım arası illere göre vaka haritasını açıkladı

Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca "6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.
İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.
Bakan Koca, şunları de belirtti "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın."
20 KASIM2021 CUMARTESİ KOVİD-19 VAKA VE VEFAT RAKAMLARI
Son 24 saatte Türkiye'de 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 163 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,26 olarak kayıtlara geçti.