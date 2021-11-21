Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.11.2021 12:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2021 13:02
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6-12 Kasım arası illere göre vaka haritasını açıkladı

    Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca "6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı. Öte yandan Ordu, Osmaniye, Karabük en çok vaka görülen iller olurken en çok vaka artışı ise Tunceli, Osmaniye, Çanakkale'de görüldü. İşte illere göre vaka haritasındaki son durum...

    İşte illere göre vaka haritası

    Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca "6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

    İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

    Bakan Koca, şunları de belirtti "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın."

    20 KASIM2021 CUMARTESİ KOVİD-19 VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

    Son 24 saatte Türkiye'de 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 163 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,26 olarak kayıtlara geçti.

        GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

        Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 272 bin 284 doza yükseldi.

        18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

        En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

        DÜNÜN VE GEÇMİŞ GÜNLERİN COVİD-19 TABLOSU

        18 KASIM VAKA TABLOSU

            17 KASIM VAKA TABLOSU

            16 KASIM VAKA TABLOSU

            15 KASIM VAKA TABLOSU
                Altaylı’nın damadının o iddiası yalan çıktı! Tam 62 saat...
                Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6-12 Kasım arası illere göre vaka haritasını açıkladı
                    SON DAKİKA