SON DAKİKA: MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi

Katar İstihbarat Teşkilatının da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN, ÇALIŞMALARDA EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlar da Başkan Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.