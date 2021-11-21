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    • 21.11.2021 13:10
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    SON DAKİKA: MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi

    Son dakika haberleri... MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

    MİT’ten başarılı operasyon! Türk vatandaşları getirildi

    Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmalarıyla kurtarıldı.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıya ulaştı.

    Katar İstihbarat Teşkilatının da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN, ÇALIŞMALARDA EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK ETTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Vatandaşlar da Başkan Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

    Başkan Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi
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