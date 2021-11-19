İstanbul Sözleşmesi tamamen bitti (Güncel haberler)

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini inceledi. İstemleri reddetti.

CHARLİE HEBDO YARGILANDI

Başkan Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Fransız Charlie Hebdo dergisinin yöneticileri Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gıyabında yargılandı. Üç yönetici hakkında 4'er yıl hapis cezası istendi.

İSRAİLLİ KARI-KOCA SERBEST BIRAKILDI

İstanbul'da Başkan Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrailli Natalie ve Mordi Oknin çifti ile Türk vatandaşı İ.A. serbest bırakıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Bennett, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak teşekkürlerini iletti.