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    İstanbul Sözleşmesi tamamen bitti (Güncel haberler)

    Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini inceledi. İstemleri reddetti.

    İstanbul Sözleşmesi tamamen bitti

    Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini inceledi. İstemleri reddetti.

    CHARLİE HEBDO YARGILANDI
    Başkan     Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Fransız Charlie Hebdo dergisinin yöneticileri Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gıyabında yargılandı. Üç yönetici hakkında 4'er yıl hapis cezası istendi.

    İSRAİLLİ KARI-KOCA SERBEST BIRAKILDI
    İstanbul'da     Başkan Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrailli Natalie ve Mordi Oknin çifti ile Türk vatandaşı İ.A. serbest bırakıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Bennett, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak teşekkürlerini iletti.

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    Haberler Güncel İstanbul Sözleşmesi tamamen bitti (Güncel haberler)
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