DYK kursu nedir? Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman başlıyor? MEB'ten DYK kursu ile ilgili yeni düzenleme geldi ve konuyla ilgili detaylar da araştırma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) 6. ve 10. sınıflar da dahil edilince DYK kursu hakkında merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.
DYK KURSUNDA DÜZENLEME YAPILDI!
MEB tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde değişiklik ve düzenleme yapıldı.
Buna göre, yıllık planlanan kurslar eylül ayı içerisinde, yaz dönemi kursları ise temmuzun ilk haftasında başlatılacak.
Yıllık açılan kursların eylül ayı içerisinde planlanmasıyla kurslara uzun süre ara verilmeden devamını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemede, 8. ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için temmuz ayında başlayacak şekilde de kursların planlanabilmesi alternatifi sunuldu.
Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde yabancılara Türkçe dersinden kurs açılabilecek.
Yıllık açılan kurslar eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmayacak.
Bakanlık veya mülki idare amirliklerince ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda kurs süreleri değiştirilebilecek.