Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.11.2021 17:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2021 17:58
    ABONE OL

    DYK kursu nedir? Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman başlıyor? MEB’ten DYK kursu ile ilgili yeni düzenleme geldi…

    Gündemde yoğun bir şekilde DYK kursu nedir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. 8. ve 12. Sınıfları yakından ilgilendiren Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 6. ve 10. sınıfların da eklendiği duyuruldu. Bu haber üzerine kursun içeriği hakkında bilgiler merak konusu oldu. 8. ve 12. sınıflarının yararlandığı eğitim de önemli katkıları olan DYK kursu ile ilgili güncel gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    DYK kursu nedir?

    DYK kursu nedir? Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman başlıyor? MEB'ten DYK kursu ile ilgili yeni düzenleme geldi ve konuyla ilgili detaylar da araştırma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) 6. ve 10. sınıflar da dahil edilince DYK kursu hakkında merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.

    DYK KURSUNDA DÜZENLEME YAPILDI!

    MEB tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde değişiklik ve düzenleme yapıldı.

    Buna göre, yıllık planlanan kurslar eylül ayı içerisinde, yaz dönemi kursları ise temmuzun ilk haftasında başlatılacak.

    Yıllık açılan kursların eylül ayı içerisinde planlanmasıyla kurslara uzun süre ara verilmeden devamını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemede, 8. ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için temmuz ayında başlayacak şekilde de kursların planlanabilmesi alternatifi sunuldu.

    Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde yabancılara Türkçe dersinden kurs açılabilecek.

    Yıllık açılan kurslar eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmayacak.

    Bakanlık veya mülki idare amirliklerince ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda kurs süreleri değiştirilebilecek.

        Yaz aylarında genellikle turizm, tarım, inşaat gibi farklı iş kollarında çalışan mezun öğrencilerin DYK'lere ekim ayı sonu gibi katılma talepleri nedeniyle, bu öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için kayıt işlemleri kursların açıldığı tarihten ekim sonuna kadar yapılabilecek.

        Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler, gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda güncellendi. Yapılan yönerge değişikliğiyle 6. ve 10. sınıflar da ücretsiz verilen DYK kapsamına alındı.

        DYK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Özel eğitim meslek okulu programı uygulanan özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı öğrencileri de kurslardan yararlanacak.

        Kurslara ait yıllık planlar hazırlanırken kurs açılacak derslerin öğretim programının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

        Açılacak kurslar, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle sınırlı olacak. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında olan eğitim kurumları ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilecek.

        Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler, gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda güncellendi. Yapılan yönerge değişikliğiyle 6. ve 10. sınıflar da ücretsiz verilen DYK kapsamına alındı.

        6. ve 10. sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları, 29 Kasım'da başlayacak.

        Özel eğitim meslek okulu programı uygulanan özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı öğrencileri de kurslardan yararlanacak.

        Kurslara ait yıllık planlar hazırlanırken kurs açılacak derslerin öğretim programının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

        Açılacak kurslar, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle sınırlı olacak. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında olan eğitim kurumları ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kalıcı yaz saati yalanı patladı! AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan infografili yanıt
        Haberler Güncel DYK kursu nedir? Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman başlıyor? MEB’ten DYK kursu ile ilgili yeni düzenleme geldi…
            SON DAKİKA