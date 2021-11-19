Beşiktaş'taki terör saldırısının faili tutuklandı!

NUSAYBİN'DE TESLİM OLDU

Yılmaz, "Terörle mücadele operasyonları bölgede aralıksız devam ediyor. PKK'da çözülmeler iyice hızlandı bu kapsamda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ikna çalışması sonucunda PKK'lı K.K Mardin Nusaybin'de sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oldu." dedi.

Yılmaz teröriste ilişkin şu bilgileri verdi:

"İşte bu PKK'lı terörist verdiği ifade oldukça önemliydi. İstanbul'da Vodafone Park çevresindeki bombalı saldırıyı yapan ve mühimmatları taşıyan PKK'lı olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İşte bu PKK'lı aynı zamanda 2019'un Aralık ayında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir eve de mühimmat götürdüğü tespit edildi. İşte o evde de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bu terörist o patlayıcıları taşıdıktan sonra Diyarbakır'ın Lice ilçe kırsalına gidiyor ve örgütten tekrar talimat alıp bu kez Suriye'ye gidiyor ve faaliyet yürüttükten sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma kapsamında sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oluyor.

TUTUKLANDI

Sorguya alınan terörist verdiği ifadelerle birlikte Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde operasyon başladı. Teröristin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi."