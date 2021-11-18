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    • 18.11.2021 11:33
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    • 18.11.2021 11:33
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    Ali Haydar Kaytan kimdir? PKK sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü?

    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi. PKK'nın örgütten kopmaların önüne geçmek için Ali Haydar Kaytan'ın ölümünü gizlediği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Ali Haydar Kaytan hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Ali Haydar Kaytan kimdir? PKK sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ali Haydar Kaytan kimdir? PKK sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü?

    PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Vatadanşlar arama motorlarında, Ali Haydar Kaytan hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Ali Haydar Kaytan kimdir? PKK sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü? İşte tüm merak edilenler!

    ALİ HAYDAR KAYTAN KİMDİR?

    Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.

    ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.

    Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

        Ali Haydar Kaytan operasyonla etkisiz hale getirildi PKK, ölümünü gizlemek için cesedi gömenleri infaz etti
        Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

        CESEDİ GÖMEN PKK'LILAR İNFAZ EDİLDİ
        Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı.

        Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.

        Ali Haydar Kaytan operasyonla etkisiz hale getirildi PKK, ölümünü gizlemek için cesedi gömenleri infaz etti
        Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi.

        Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.
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