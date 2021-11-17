Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 2021 CTE açıklaması

Açık cezaevi izinleri uzatıldı m? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 2021 CTE açıklaması nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden koronavirüs izninden dönecek mahkumlar ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Peki mahkum ve mahkum yakınları tarafından merakla araştırılan açık cezaevi izinleri hangi tarihte bitecek?
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
11 Kasım 2021'de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili açıklama yapıldı.
"7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9. maddesi kapsamında, Kanun'un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.
Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;
-Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,