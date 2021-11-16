Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti. Dendias, burada yaptığı açıklamada, Maraş konusuna ilişkin AB'yi harekete geçmeye çağırdı.
Maraş'ın açılmasının "yasa dışı" olduğunu öne süren Dendias, "Umarım Türkiye'nin hukuksuz davranışlarına ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayma girişimine Avrupa'dan bir yanıt gelir." ifadesini kullandı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci geçtiğimiz yıl başladı.
MARAŞ'IN AÇILMASI
1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci geçtiğimiz yıl başladı.