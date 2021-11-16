46 yıldır kapalı olan ve "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş bölgesinin bir bölümü halkın kullanımına açıldı.

RUM TARAFININ SKANDAL TAVRI

Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Kıbrıs müzakerelerinde kapsamlı bir çözümün parçası olarak da görüşülen Maraş konusu, Rum tarafının uzlaşmaz tavrı sebebiyle çözülemedi.