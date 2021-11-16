HALK TV canlı yayınında skandal sözler! CHP’li isim NATO’yu Türkiye’ye müdahale etmediği için eleştirdi

SPİKER KONUYU YAVAŞ YAVAŞ ISITARAK TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Stoltenberg, Rusya'dan korunma gerekçesiyle NATO'ya üye olmak isteyen Ukrayna'ya perspektifin henüz verilmemesini, "NATO üyesi olmak için NATO standartlarını karşılamak lazım" diye açıklarken, bir anda araya "Halihazırda NATO üyesi ama hükümetleri derinden yolsuz ve anti demokratik olanlar aklıma geliyor" diye Axios muhabiri Jonathan Swan girdi ve "NATO, demokrasiyi nasıl tanımlıyor" sorusunu yöneltti.

BİR ANDA ARAYA GİRDİ VE TÜRKİYE SORUSUNU SORDU

Stoltenberg, "hukukun üstünlüğü, özgürlükler, serbest seçimler" diye kriterleri sayarken, muhabir tekrar araya girdi ve "NATO üyesi Türkiye'de hala demokratik hükümet olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu sordu.