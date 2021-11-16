Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, kaç TL? Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! İşte seferlerin başlayacağı tarih...

DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Salgın nedeniyle Doğu Ekspresi seferlerine Mart 2020'nin ortasından itibaren ara verildiğini hatırlattı. Karaismailoğlu açıklamasının devamında şu bilgileri paylaştı;

"Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Trenler Ankara'dan çarşamba, cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor. Tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor."

Karaismailoğlu, ilk seferinden bu yana Turistik Doğu Ekspresi'nde 37 bin yolcunun seyahat ettiği bilgisini paylaştı. Ankara-Kars güzergahının seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçildiğini belirtti.