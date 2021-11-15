Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan CHP'li Veli Ağbaba'ya: Bahsi geçen şahıs tutukludur





'UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Bakan Yanık, yaptığı açıklamanın devamında "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız. Skandal kapatılmasın diyen CHP'li vekiller ise bizi de kendileri gibi bilmesinler. Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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