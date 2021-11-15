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    • 15.11.2021 14:43
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    • 15.11.2021 14:43
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    AK Parti'de bayrak değişimi! Yeni grup başkanı seçilecek

    AK Parti, çarşamba günü Naci Bostancı'dan boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanlığı için seçim yapacak. AK Parti Grubu, 17 Kasım Çarşamba günü saat 11.15'te basına kapalı toplanacak.

    AJANSLAR
    AK Parti’de bayrak değişimi!

    AK Parti TBMM Grubu'nda, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için seçim yapılacak. AK Parti Grubu, 17 Kasım Çarşamba günü saat 11.15'te basına kapalı toplanacak.

    Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapılacak.

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.45'te, haftalık olağan grup toplantısında partililere hitap edecek. Yalnızca bakanların ve milletvekillerinin iştirak edeceği grup toplantısında, maske ve mesafe kuralına riayet edilecek.

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