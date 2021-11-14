Türk dünyasının kalbi AKM'de attı! 13 ülkeden 100'ün üzerinde yapımcı, oyuncu, yönetmen ve sinema profesyoneli katıldı

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Atatürk Kültür Merkezi, yeni yüzüyle büyük beğeni aldı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Türk Dünyası'nın Oscar'ı "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali", bu muhteşem mekanda yapıldı.

Festivale, 13 ülkeden 100'ün üzerinde yapımcı, oyuncu, yönetmen ve sinema profesyoneli katıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan arasında imzalanan protokolle, ortak sinema fonu kurulması anlaşmasına varıldı. Törene Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Başkan Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Arzu Aliyeva ve birbirinden ünlü davetliler katıldı.

Gecede İlham Aliyev'in kızı Arzu Aliyeva Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile sohbet etti.

"Türk Dünyası Kültürüne Katkı" ödülünü Bakü Medya Merkezi Başkanı Arzu Aliyeva'ya, Bakan Ersoy verdi.

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ: Yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Özcan'ın üstlendiği Mavzer filmi, en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ: En İyi Yönetmen Ödülü'nü, Kırgızistan'dan Şambala filmi aldı.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: En İyi Film Ödülü de Azerbaycan'dan "Dağınık Ölümler Arasında" adlı filme verildi.