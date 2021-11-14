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    Sanayi Komisyonu üyeleri TOGG'u inceledi! CHP'li Tahsin Tarhan eleştirdiği otomobile binince hayranlığını gizleyemedi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleriyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti. Gezide, komisyonun AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'li üyeleri yer aldı. Daha önce otomobili kötüleyen CHP'li Tarhan direksiyona geçince hayranlığını gizleyemedi.

    TOGG güzel oldu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleriyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti. Gezide, komisyonun AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'li üyeleri yer aldı. Varank, 2022'nin sonunda TOGG'un seri üretim bandından ineceği bilgisini vererek, "Orada Sanayi Komisyonu'muzun farklı partilerden milletvekilleri vardı. Onlara da bilgilendirme yaptık. Onlar da gördüklerinden eminim hoşlanmışlardır. Türkiye'nin Otomobili Projesi Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak proje. Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var" dedi.

    CHP'Lİ VEKİLİN ŞAŞKINLIĞI
    Komisyon üyesi CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan daha önce yaptığı açıklamalarda yerli otomobili eleştirip 'hurda' demişti. Dünkü ziyarette otomobilin direksiyonuna geçen Tarhan teknoloji karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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    Haberler Güncel Sanayi Komisyonu üyeleri TOGG'u inceledi! CHP'li Tahsin Tarhan eleştirdiği otomobile binince hayranlığını gizleyemedi
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