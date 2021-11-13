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    • Güncel
    • 13.11.2021 09:51
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    • 13.11.2021 09:59
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    Meteoroloji'den buzlanma, sis ve pus uyarısı! Bu gece ve yarın sabah saatlerine dikkat (13-14 Kasım hava durumu)

    Hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği son dakika geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor." uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün ve yarın kar yağışı var mı? Buzlanma, sis ve pus uyarısı hangi illerimiz için? İşte yurt genelinde 13-14 Kasım hava durumu tahmini...

    Meteoroloji’den buzlanma, sis ve pus uyarısı!

    Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu diğer yelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

    PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    EDİRNE °C, 13°C

    Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

    İSTANBUL °C, 15°C

    Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

    KIRKLARELİ °C, 15°C

    Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

    KOCAELİ °C, 16°C

    Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

        EGE

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 14°C

        Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar ) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        ADANA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 14°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ESKİŞEHİR °C, 13°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        KONYA °C, 14°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        YOZGAT °C, 11°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        BOLU °C, 16°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        DÜZCE °C, 17°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        KASTAMONU °C, 14°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 15°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ARTVİN °C, 17°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 16°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

        TOKAT °C, 15°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        TRABZON °C, 16°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ERZURUM °C, 11°C

            Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            KARS °C, 11°C

            Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            MALATYA °C, 15°C

            Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            VAN °C, 11°C

            Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 20°C

            Az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 20°C

            Az bulutlu

            SİİRT °C, 19°C

            Az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 23°C

            Az bulutlu

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            Haberler Güncel Meteoroloji'den buzlanma, sis ve pus uyarısı! Bu gece ve yarın sabah saatlerine dikkat (13-14 Kasım hava durumu)
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