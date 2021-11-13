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    • Güncel
    • 13.11.2021 10:46
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    • 13.11.2021 10:46
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    İçişleri Bakanlığından 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'! 381 kişi yakalandı

    Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde dün 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada 381 aranan kişi yakalandı, 34 kişi gözaltına alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 kişiye idari para cezası uygulandı.

    Bakanlık düğmeye bastı! 381 kişi yakalandı

    İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde dün 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada 381 aranan kişi yakalandı, 34 kişi gözaltına alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 kişiye idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığından 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'! 381 kişi yakalandı
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