İçişleri Bakanlığından 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'! 381 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde dün 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada 381 aranan kişi yakalandı, 34 kişi gözaltına alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 kişiye idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.

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