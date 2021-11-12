’Çıplak arama’ ibaresi mevzuattan kaldırıldı





DETAYLI ARAMADA BÜTÜN İŞLEMLER TUTANAKLA YAPILACAK

Yeni düzenlemeyle 'çıplak arama' ibaresi de mevzuattan tamamen kaldırıldı. Halen hükümlü ve tutuklulara ilk kabulde şüphe üzerine yapılan ayrıntılı aramalar, yönetmelik gereği 'çıplak arama' olarak isimlendiriliyordu. Uygulamayla örtüşmeyen bu isimlendirme, yapılan değişiklikle kaldırılmış oldu. Daha önce 'çıplak arama' adı altında yapılan işlemler, 'detaylı arama' başlığı altında yeniden düzenlendi. Bu kapsamda detaylı arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilecek.

Arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim önlüğü verilecek. Detaylı arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilecek ve görevli tarafından eldiven kullanılacak. Ayrıca aramayla ilgili bütün işlemler tutanak altına alınacak.