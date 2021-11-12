Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.11.2021 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.11.2021 08:59
    ABONE OL

    15 Kasım Pazartesi okullar kapalı mı? Kasım ayı ara tatil kaç gün sürecek? Ara tatil sonrası ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman okula başlayacak?

    Ara tatilin kaç gün süreceği öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sürerken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatile girecek. Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Peki, Kasım ayı ilk ara tatil kaç gün sürecek? 15 Kasım Pazartesi okullar kapalı mı? Ara tatil sonrası ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman okula başlayacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kasım ayı ilk ara tatil kaç gün sürecek? 15 Kasım Pazartesi okullar kapalı mı?

    İlk ara tatil hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. MEB tarafından 2021 eğitim öğretim takvimi duyurulmuştu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatile çıkacak. Ara tatilin ardından ise okullar ocak ayında karnelerin alınması ile kapanacak. Öğrenci ve veliler, Okullarda ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak? Sorularının yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler!

    OKULLARDA 1 HAFTALIK ARA TATİL BAŞLADI MI?

    Okullarda 1 haftalık ara tatil hafta sonu tatili ile birlikte bugün başlıyor.

    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Birinci dönem ara tatili, 19 Kasım cuma günü sona erecek. Okullar hafta sonu tatilinin ardından 22 Kasım'da açılacak.

        EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ 2021

        Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

        Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Nefesler tutuldu! Son kaynağı Erdoğan atacak
        Haberler Güncel 15 Kasım Pazartesi okullar kapalı mı? Kasım ayı ara tatil kaç gün sürecek? Ara tatil sonrası ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman okula başlayacak?
            SON DAKİKA