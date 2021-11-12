15 Kasım Pazartesi okullar kapalı mı? Kasım ayı ara tatil kaç gün sürecek? Ara tatil sonrası ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman okula başlayacak?

İlk ara tatil hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. MEB tarafından 2021 eğitim öğretim takvimi duyurulmuştu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatile çıkacak. Ara tatilin ardından ise okullar ocak ayında karnelerin alınması ile kapanacak. Öğrenci ve veliler, Okullarda ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak? Sorularının yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler!