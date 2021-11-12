15 Kasım Pazartesi okullar kapalı mı? Kasım ayı ara tatil kaç gün sürecek? Ara tatil sonrası ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman okula başlayacak?

İlk ara tatil hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. MEB tarafından 2021 eğitim öğretim takvimi duyurulmuştu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatile çıkacak. Ara tatilin ardından ise okullar ocak ayında karnelerin alınması ile kapanacak. Öğrenci ve veliler, Okullarda ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak? Sorularının yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler!
OKULLARDA 1 HAFTALIK ARA TATİL BAŞLADI MI?
Okullarda 1 haftalık ara tatil hafta sonu tatili ile birlikte bugün başlıyor.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Birinci dönem ara tatili, 19 Kasım cuma günü sona erecek. Okullar hafta sonu tatilinin ardından 22 Kasım'da açılacak.