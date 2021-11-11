ALES ne zaman 2021? ÖSYM ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Sabah saatlerinden itibaren ALES sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi mesleklerde yer alacak olanların katılması gerektiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) hangi tarihte gerçekleşecek? Yüzyüze mi yoksa online mı uygulanacak? ÖSYM ALES/3 sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar…
2021-ALES/3 SINAVI GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Kasım'daki 2021-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
ALES NE ZAMAN 2021?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.
ALES NEDİR?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;
– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,