11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü: Geleceğe Nefes Ol ücretsiz fidan bağışı nasıl yapılır? Geleceğenefes.com fidan bağış sertifikası alma ekranı!

GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes web sayfasına giriş yaptıktan sonra, "Fidan Sahiplen" sekmesine tıklayın. İsim soyisim ve e-mail bilgilerinizi girdikten sonra 3 il seçimi yapın. Ardından "Katıl" butonuna basın. Sertifikanız oluşacak ve fidan sahiplendiğiniz 3 il ve ilçe isimleri sertifikada yer alacak.

Not: Bir e-mail adresi ile yalnızca bir kişi adına sertifika alınabiliyor. Aynı e-mail adresi ile birden fazla katılım belgesi alınamıyor.

Sertifikanızı sosyal medyada paylaşmak isterseniz en üstte yer alan Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp işaretlerine tıklayıp hazırlanan görseli bilgisayarınıza veya telefonunuza indirebilirsiniz.