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    • 11.11.2021 09:40
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    11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü: Geleceğe Nefes Ol ücretsiz fidan bağışı nasıl yapılır? Geleceğenefes.com fidan bağış sertifikası alma ekranı!

    Her sene 11 Kasım günü geldiğinde Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. Bu önemli günde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes kampanyası ile Türkiye'nin tüm illerinde 84 milyon için 3'er fidan toplamda 252 milyon fidan dikilecek. Gelecegenefes.com üzerinden kampanyaya katılıp fidan sahiplenmesinen vatandaşlar sertifika kazanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘84 milyon için 3’er fidan, toplam 252 milyon fidan dikerek dünyaya nefes oluyoruz ve sizleri de 11 Kasım’da şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz.’ ifadelerine yer verildi. Peki, Geleceğe Nefes ücretsiz fidan bağışı nasıl yapılır? Geleceğenefes.com fidan bağış sertifikası alma ekranı!

    takvim.com.tr
    11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü: Geleceğe Nefes ücretsiz fidan bağışı nasıl yapılır?

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, '84 milyon için 3'er fidan, toplam 252 milyon fidan dikerek dünyaya nefes oluyoruz ve sizleri de 11 Kasım'da şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz.' ifadelerine yer verildi. Peki, Geleceğe Nefes ücretsiz fidan bağışı nasıl yapılır? Geleceğenefes.com fidan bağış sertifikası alma ekranı!

    GELECEĞE NEFES 11.11.2021 DİKİM ALANLARI SORGULAMA

    Dikim alanlarını öğrenmek için "11.11.2021 DİKİM ALANLARI" sekmesine tıkladıktan sonra açılan ekranda il seçimi yapabilirsiniz.

    GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

    Geleceğe Nefes olmak için sizin adınıza dikilecek 3 fidanın hangi ilde olmasını istediğinizi seçerek sertifikanızı oluşturabilirsiniz.

    FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

    Geleceğe Nefes web sayfasına giriş yaptıktan sonra, "Fidan Sahiplen" sekmesine tıklayın. İsim soyisim ve e-mail bilgilerinizi girdikten sonra 3 il seçimi yapın. Ardından "Katıl" butonuna basın. Sertifikanız oluşacak ve fidan sahiplendiğiniz 3 il ve ilçe isimleri sertifikada yer alacak.

    Not: Bir e-mail adresi ile yalnızca bir kişi adına sertifika alınabiliyor. Aynı e-mail adresi ile birden fazla katılım belgesi alınamıyor.

    Sertifikanızı sosyal medyada paylaşmak isterseniz en üstte yer alan Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp işaretlerine tıklayıp hazırlanan görseli bilgisayarınıza veya telefonunuza indirebilirsiniz.

        İstanbul ili için dikim alanları şu şekilde:

        ADALAR / ÇAMLİMANI MEVKİİ / HEYBELİADA

        ÇEKMEKÖY / MEHMET ALİ ORMANI / ÖMERLİ

        EYÜPSULTAN / ODAYERİ KAVŞAĞI / ODAYERİ

        SARIYER / RUMELİFENERİ / RUMELİFENERİ

        SİLİVRİ / ÇANTA / ÇANTA MEVKİİ; 512 NO LU ENDÜSTRİYEL PLANTASYON BÖLMESİ

        ŞİLE / SOFULAR / 64 NOLU BÖLME

        Antalya ili için dikim alanları:

        MANAVGAT / KALEMLER /

        Muğla ili için dikim alanları:

        MARMARİS / İÇMELER / İÇMELER

        MENTEŞE / KOZAĞAÇ / KOZAĞAÇ

        Trabzon için dikim alanları:

        AKÇAABAT / ŞİNİK / ŞİNİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

        AKÇAABAT / HARMANCIK / HARMANCIK

        ARAKLI / TAŞGEDİK / TAŞGEDİK

        ARSİN / GÖLGELİK / GÖLGELİK

        DÜZKÖY / ŞİNİK / ŞİNİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

        HAYRAT / BÜYÜK HARMAN / BÜYÜK HARMAN

        MAÇKA / ÇAĞLAYAN / ÇAĞLAYAN

        OF / FINDIKOBA / FINDIKOBA

        ORTAHİSAR / AKYAZI / GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESİ

        ŞALPAZARI / SİNLİCE / SİNLİCE

        TONYA / İSKENDERLİ / İSKENDERLİ

        VAKFIKEBİR / ÇARŞI MAH. / ÇARŞI
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        Haberler Güncel 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü: Geleceğe Nefes Ol ücretsiz fidan bağışı nasıl yapılır? Geleceğenefes.com fidan bağış sertifikası alma ekranı!
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