11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü: Geleceğe Nefes Ol ücretsiz fidan bağışı nasıl yapılır? Geleceğenefes.com fidan bağış sertifikası alma ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, '84 milyon için 3'er fidan, toplam 252 milyon fidan dikerek dünyaya nefes oluyoruz ve sizleri de 11 Kasım'da şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz.' ifadelerine yer verildi. Peki, Geleceğe Nefes ücretsiz fidan bağışı nasıl yapılır? Geleceğenefes.com fidan bağış sertifikası alma ekranı!
GELECEĞE NEFES 11.11.2021 DİKİM ALANLARI SORGULAMA
Dikim alanlarını öğrenmek için "11.11.2021 DİKİM ALANLARI" sekmesine tıkladıktan sonra açılan ekranda il seçimi yapabilirsiniz.
GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Geleceğe Nefes olmak için sizin adınıza dikilecek 3 fidanın hangi ilde olmasını istediğinizi seçerek sertifikanızı oluşturabilirsiniz.
GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?
Geleceğe Nefes web sayfasına giriş yaptıktan sonra, "Fidan Sahiplen" sekmesine tıklayın. İsim soyisim ve e-mail bilgilerinizi girdikten sonra 3 il seçimi yapın. Ardından "Katıl" butonuna basın. Sertifikanız oluşacak ve fidan sahiplendiğiniz 3 il ve ilçe isimleri sertifikada yer alacak.
Not: Bir e-mail adresi ile yalnızca bir kişi adına sertifika alınabiliyor. Aynı e-mail adresi ile birden fazla katılım belgesi alınamıyor.
Sertifikanızı sosyal medyada paylaşmak isterseniz en üstte yer alan Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp işaretlerine tıklayıp hazırlanan görseli bilgisayarınıza veya telefonunuza indirebilirsiniz.