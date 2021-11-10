Son dakika: Gözler saat 17:30'da! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Aşıda 3. doz, yeni tedbirler, yüz yüze eğitim...

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 859 oldu.