Son dakika: Gözler saat 17:30'da! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Aşıda 3. doz, yeni tedbirler, yüz yüze eğitim...

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
SORUMLULUK DUYGUSU
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Kovid-19 aşısı için vatandaşlarına mecburiyet getirmediğine fakat şartların, aşının mecburiyet olarak görülmesini gerektirdiğine dikkati çekti.
Kişilerin, toplum yararını gözetmesini gerektiğini belirten Koca, "Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz." ifadelerini kullandı.