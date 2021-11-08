Tarihin önündeki engeller kalkıyor

Bu projeyle hem tarihi bölgenin önünü açmış olacağız, hem de depreme karşı son derece riskli yapı stoğunu da ortadan kaldırmış olacağız. Çalışmalarımız normal takvimine göre devam ediyor. Bu yılsonuna kadar yıkımları tamamen bitirmek istiyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN