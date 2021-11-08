Tarihin önündeki engeller kalkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nde yıkım çalışmaları hızla devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreç, İşkur, Merkez Bankası binası ve Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran dükkanların da aralarında olduğu 29 binanın yıkımı tamamlanırken, daha önce Cemal Nadir Caddesi üzerinden görülmeyen Ulu Cami ve hanlar, yıkımların ardından tüm ihtişamıyla ortayla çıkmaya başladı.
Yıkım çalışmalarını bu yılsonuna kadar tamamlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayına da yıkımla başladı. Yine ana caddeli cepheyi yaklaşık 200 metrekare taban alanlı 6 katlı bir binanın daha yıkımı kontrollü bir şekilde yapıldı.