8 Kasım Kabine Toplantısı sonuçları! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? EYT son durum...

ASGARİ ÜCRET

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyor.

Bu yıl 2 kez zam 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Kabine'nin diğer bir gündemi ise SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam.

Ekonomi piyasalarının ve Kabinenin gündeminde 3600 ek gösterge var. Toplu sözleşme görüşmeleriyle gündeme gelen 3600 ek göstergeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de bir açıklama geldi. 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkıyor? Kabinede 3600 ek gösterge de konuşulacak.