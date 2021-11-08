8 Kasım Kabine Toplantısı sonuçları! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? EYT son durum...

8 Kasım Kabine Toplantısı kararları hakkında aramalar hız kazandı. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlar alınan kararları merak edip arama motorlarında araştırmaya başladı. Bugün gündem başlıklarında; 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, EYT son durum gibi ekonomi piyasasına dair önemli konular masada olacak. Peki, 8 Kasım Kabine Toplantısı sonuçları nedir? Kabine Toplantısı kararları neler? Asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT son dakika yeni gelişmeler!
Kabine Toplantısı sonuçları için Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar gündemde yer almaya devam ediyor. En son 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyaset gündemi ele alınmıştı. Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak. Bakanların katılımı ile yapılacak toplantıda salgında gelinen son durum da görüşülecek.
KABİNE KARARLARI...
Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor. Son Kabine Toplantısı 25 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Bundan dolayı önümüzdeki Kabine Toplantısının 8 Kasım 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.