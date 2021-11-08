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    • 08.11.2021 11:04
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    • 08.11.2021 11:04
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    8 Kasım Kabine Toplantısı sonuçları! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? EYT son durum...

    Tüm Türkiye bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nı merakla bekliyor. Bugün ele alınan gündem başlıklarında; 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, EYT son durum gibi önemli konular masaya yatırılacak. Bilindiği üzere yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyor. Bu sene 2 kez zam 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak zammına çevrildi. 3600 ek gösterge meselesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar da ekonomi gündeminden düşmeyen 2 ana başlık olarak biliniyor. İşte 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları! Asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT son dakika yeni gelişmeler!

    takvim.com.tr
    8 Kasım Kabine Toplantısı sonuçları! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? EYT son durum...

    8 Kasım Kabine Toplantısı kararları hakkında aramalar hız kazandı. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlar alınan kararları merak edip arama motorlarında araştırmaya başladı. Bugün gündem başlıklarında; 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, EYT son durum gibi ekonomi piyasasına dair önemli konular masada olacak. Peki, 8 Kasım Kabine Toplantısı sonuçları nedir? Kabine Toplantısı kararları neler? Asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT son dakika yeni gelişmeler!

    Kabine Toplantısı sonuçları için Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar gündemde yer almaya devam ediyor. En son 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyaset gündemi ele alınmıştı. Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak. Bakanların katılımı ile yapılacak toplantıda salgında gelinen son durum da görüşülecek.

    KABİNE KARARLARI...

    Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor. Son Kabine Toplantısı 25 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Bundan dolayı önümüzdeki Kabine Toplantısının 8 Kasım 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.

        ASGARİ ÜCRET

        Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyor.

        Bu yıl 2 kez zam 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Kabine'nin diğer bir gündemi ise SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam.

        Ekonomi piyasalarının ve Kabinenin gündeminde 3600 ek gösterge var. Toplu sözleşme görüşmeleriyle gündeme gelen 3600 ek göstergeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de bir açıklama geldi. 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkıyor? Kabinede 3600 ek gösterge de konuşulacak.

        EYT

        Yurt genelinde emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklaması sonrası gözler bir kez daha hükümete çevrildi.

        FAHİŞ FİYAT

        Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi de fahiş fiyatlarla mücadele. Kabine, market ve hallerdeki denetimlerle ilgili bilgilendirilecek.

        Yapılan denetimlere ilişkin sonuçlar değerlendirilip fahiş fiyatlara karşı atılacak adımlar ele alınacak.
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        Haberler Güncel 8 Kasım Kabine Toplantısı sonuçları! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? EYT son durum...
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